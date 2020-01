Ung mand død efter ulykke

Den ene af de to unge mænd, som lørdag aften var involveret i en trafikulykke ved Høng, er død af sine kvæstelser

En 26-årig mand er død af de kvæstelser, som han pådrog sig ved en trafikulykke ved Høng lørdag aften.

Yderligere en person - en 21-årig mand - fik svære kvæstelser. Han er i kritisk tilstand, men er stabil.

Det oplyser den vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi søndag eftermiddag.

Se også: To personer i kritisk tilstand efter voldsom ulykke

- Meldingen lyder, at en bil er kørt ind på en mark og er væltet rundt, og at to personer er slynget ud af bilen, fortalte vagtchefen lørdag aften.

Vagtchef Thomas Hartmann fortalte søndag formiddag til Ekstra Bladet, at der var tale om en højhastighedsulykke.

De to unge mænd blev begge fløjet med redningshelikopter, den ene til Odense Universitetshospital og den anden til Rigshospitalet.