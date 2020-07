Ung mand dræbt af skud

Vi modtog 19.10 anmeldelse om, at en mand var ramt af skud ved Observatorievej i Aarhus. Ved ankomst kunne vi konstatere, at en 25-årlig mand var skuddræbt. Vi er massivt til stede i området og efterforsker. Intet yderligere for nuværende. #politidk https://t.co/AG8fSIv3YD