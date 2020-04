Ung mand fængslet for at hoste mod betjent

Det er ikke første gang, at politiet har sigtet nogen for at hoste på dem

En 27-årig mand er mandag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Aarhus.

Manden var sigtet for trusler mod politiet, efter at han bevidst hostede mod en betjent og sagde, at han havde symptomer på corona.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Vi fremstiller i dag kl. 1000 en 27-årig mand i

grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Han sigtes for trusler mod politiet ved

bevidst at have hostet mod en betjent og sagt, han havde symptomer på corona. Episoden skete i går i Aarhus C. #politidk #anklager — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 13, 2020

Den 27-årige mand blev ved Retten i Aarhus varetægtsfængslet i 4 uger. Han kærede til landsretten. — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 13, 2020

Episoden fandt sted i centrum af Aarhus søndag, skriver politiet i opslaget.

Manden har kæret afgørelsen til Landsretten.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Østjyllands Politi.

20-årige hostede og flygtede

Det er ikke første gang, at politiet har sigtet nogen for at hoste på dem.

I starten af måneden hostede en 20-årig mand to betjente i hovedet og råbte 'corona'.

På vej fra retten lykkedes det den 20-årige at flygte fra politiet, og han blev efterlyst offentligt med navn og billede, inden han igen blev anholdt.

Se også: 20-årig hostede på politiet og flygtede: Nu er han anholdt