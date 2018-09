Ung mand fængslet: Røvede chokolade med blodig kanyle

En 29-årig svensker er tidligere i dag blevet fremstillet i Københavns dommervagt i en særpræget, men dog alligevel alvorlig sag.

Svenskeren nægter sig skyldig og ønskede samtidig ikke at udtale sig.

Konkret er han sigtet for fire gange at have røvet forskellige supermarkeder rundt om i København for slik, chokolade og øl.

Første episode udspandt sig 3. september omkring 12.40 i en Netto på Nørrebrogade. Her ragede han ifølge sigtelsen en ukendt mængde chokolade, hvorefter han truede en ansat med ordene 'jeg snitter i jer, hvis I følger efter mig'.

Anden episode fulgte samme dag, hvor han - i følge sigtelsen - gik ind i en Netto på Godthåbsvej omkring 22.10. Her fyldte han en indkøbskurv fyldt slikposer til en ukendt værdi, og da han skulle forlade butikken, truede han med en blodig kanyle.

Ved samme lejlighed skal han have udtalt, at han havde HIV.

Tredje røveri udspandt sig 6. september omkring kl. 22.40. Også gik det ifølge sigtelsen udover en Nettobutik. Denne gang på Trøjborggade.

Her sigtes han for først at have taget flere kasser chokolade for et samlet ukendt beløb, og herefter at have truet en ansat med en blodig kanyle, der blev fulgt op med ordene 'You mess with me, I mess with you'.

Sidste og fjerde episode skete 9. august omkring 11.05 i Irma på Axeltorv. Her blev der stjålet 36 dåseøl til en samlet værdi på 336 kroner. Ved denne lejlighed sigtes svenskeren for at have udtalt 'I will stab you', før røveren forlod butikken.

Ved dagens retsmøde dokumenterede anklageren vidneforklaringer samt overvågningsbilleder fra butikkerne.

Manden blev fængslet i foreløbigt 12 dage.