Ung mand falder 10 meter ned fra tag: Alvorligt kvæstet

En 22-årig mand faldt natten til fredag ned fra et tag i Aalborg, imens han var i dialog med politiet. Nu er han indlagt med alvorlige kvæstelser

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

En umiddelbart ganske udramatisk opgave for politiet endte natten til fredag helt galt.

Politiet blev klokken 03.38 sendt ud til en anmeldelse om, at to unge mennesker opholdt sig på et tag i ved Stranden 9 i den centrale del af Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Da patruljen ankom, forsøgte de at få de to unge mennesker til at komme ned fra taget, men i den forbindelse faldt en 22-årig mand ned og pådrog sig alvorlige kvæstelser.

'De to unge mænd blev bedt om at komme ned fra taget, og under denne dialog faldt den 22-årige ca. ti meter ned fra taget. En ambulance blev tilkaldt, og den unge mand blev bragt til Aalborg Universitetshospital med alvorlige kvæstelser', skriver politiet.

Mandens pårørende er efterfølgende blevet underrettet.

Det er uklart, hvad der helt præcist skete, da den unge mand faldt ned, men det er nu blevet sen sag for Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). De skal nu efterforske sagen, fordi der er politifolk involveret.

'Manden pådrog sig ved faldet bl.a. indre kvæstelser. Manden er efter det oplyste uden for livsfare. Politiklagemyndigheden har på baggrund af episoden iværksat en undersøgelse', skriver DUP.

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk