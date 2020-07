Ung mand fik knust tænder

To yngre mænd blev overfaldet af en ukendt yngre mand, som politiet nu efterlyser - to grupper blev uenige om et pindsvin

Lørdag klokken 23.45 blev to yngre mænd overfaldet af en ukendt gerningsmand i Christiansgave Park i Hjørring.

Politiet efterlyser nu den formodede gerningsmand og vidner til episoden.

Overfaldet skete, efter de to yngre mænd mødte tre drenge og en pige, der tilsyneladende var i gang med at drille et pindsvin og bad dem om at stoppe.

Det faldt ikke i god jord hos gruppen, og en diskussion udspillede sig mellem de to grupper.

- Særligt en af dem følte sig provokeret af dem og stiller sig op foran dem, siger lederen af politiets efterforskning i sagen, politikommissær ved Nordjyllands Politi, Michael Karstenskov.

Herefter tildelte han de to yngre mænd slag i ansigtet med både knytnæve og en flaske.

En alvorlig sag

Den ene af de to yngre mænd fik knust tre af sine tænder og havde hævelse i ansigtet som følge af slagene.

- Det må siges at være grov vold, og det ser vi med stor alvor på, fortæller politikommissæren.

Hos politiet er der samtidig stor bekymring forbundet med episoden, da det tyder på, at den formodede gerningsmand ikke er særlig gammel.

- Det er en aggressiv adfærd i sig selv, men det at det er yngre personer, der har sådan en aggressiv adfærd, gør, at vi har en bekymring, siger Michael Karstenskov.

Søger vidner

Politiet er i gang med efterforskningen af sagen og forsøger at indhente vidner, der har set eller hørt noget om episoden.

Særligt vil politiet gerne i kontakt med fire personer, der, i følge de forurettedes forklaring, kom til mens episoden udspillede sig.

Den formodede gerningsmand beskrives som en mand på omkring 16-17 år med anden etnisk herkomst end dansk. Han er omkring 180 centimeter høj, har mørkt hår og kraftig af bygning. På aftenen var han iført blå jakke og bar en sort kasket.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på 114.