Ung mand fik metadon ved en fejl og døde

25-årige Malik Mads Rohdemejer døde af medicinforgiftning, da han ved en fejl fik udleveret en anden beboers metadon på behandlingscenteret Tjele Søgården.

Det bekræfter obduktionsrapporten, der har været to måneder undervejs.

Obduktionsrapporten viste forgiftning med to præparater, hvor det ene var chlordiazepoxid og det andet var metadon.

Chlordizapoxid bliver givet til at afhjælpe alkoholabstinenser.

Marlene Nielsen, der er mor til Malik, fortæller, at der er tusind tanker, der flyver igennem hendes hoved, men at hun trak et lettelse suk ved at vide, at hendes søn var uden skyld i sin død.

- Om der er andre, som har skyld, det ved jeg ikke, men jeg ved nu, at det ikke er Maliks skyld. Det har jeg det rigtig godt med.

- Det næste skridt på den hen tunge vej, vil jo være et helt konkret placering af ansvar, siger Marlene Nielsen til Ekstra Bladet.

Aldrig været i metadon-behandling

Den unge mand fik en dosis metadon, der ifølge Ekstra Bladets kilder, løb op i 60 mg.

Malik Rohdemejer har aldrig været i metadonbehandling og var det heller ikke, da han ved en fejl fik metadon på Tjele Søgården behandlingscenter.

Malik betyder bølge på grønlandsk. Maliks gravsten er formet som en bølge, fordi Maliks mor havde et nært forhold til Grønland, hvor hun har arrangeret rejser til. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan metadon have dødelig udgang ved 40 mg, hvorfor en eventuel behandling med metadon skal indledes med en lav dosering.

- Metadon mindsker respirationen i sådan en grad, at den ophører, hvis ikke man ikke er vant til at få metadon. Hvis man ikke har udviklet tolerans, så dør man af respirationsstop.

- Det er let at behandle med naloxon. Derfor bør alle steder, der arbejder med metadon være i besiddelse af naloxon, siger Henrik Rindom, der er læge og misbrugsekspert, til Ekstra Bladet.

Fundet livløs

Det fik fatale konsekvenser, at den unge mand ved en fejl fik metadon, da han blev fundet livløs på sit værelse om morgenen 10. juni, hvorefter han blev fløjet til Skejby Sygehus med helikopter.

Familien valgte senere sammen aften at slukke for respiratoren.

En skanning viste efterfølgende, at Malik Mads Rohdemejer var under massivt iltsvigt i over en time.

Ekstra nattevagt

Ifølge Tjele Søgårdens centerleder, Jan Meincke, blev Malik observeret i løbet af dagen, efter han var blevet fejlmedicineret.

De bestilte en ekstra vagt ind til at holde øje med udviklingen i løbet af natten, hvor han ifølge Jan Meincke blev tilset en gang i timen, men alligevel blev den 25-årige fundet livløs i sengen om morgen.

- Beslutningen skulle have været anderledes, det kan vi godt se nu. Vi er selvfølgelig utrolige kede af det, der er sket siger Jan Meincke til Ekstra Bladet.

Marlene Nielsen med sin yngste søn, Bastian, da Malik bliver kørt væk under sin bisættelse. Privatfoto

Fra Antidote Danmark er konklusionen klar. De beskæftiger sig på daglig basis med overdosis af metadon.

- Når man er klar over situationen, og det er én, som ikke er vant til at få metadon, så ringer man 112 med det samme og giver naloxon.

- Og, hvis han er livløs, så er det hjerte-lunge-redning indtil ambulancen den ankommer, siger Michael Lodberg, der er daglig leder af antidote Danmark, til Ekstra Bladet.

Han understreger samtidig, at der ikke er noget argument for ikke at behandle med naloxon, da der ikke giver bivirkninger.

Sagen overdraget

Politikommissær i Midt- og Vestjyllands Politi, fortæller, at sagen for nu er taget af deres bord.

- Nu går sagen over til Sundhedsstyrelsen og anklagemyndigheden, der skal vurdere, om der er sket forsømmelser, siger Henrik Thomasen, der er Politikommissær i Midt- og Vestjyllands Politi.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra den ansvarshavende læge, men han har ikke vendt tilbage på vores henvendelser.