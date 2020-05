Ung mand flygtede fra bil med kokain i rygsækken

Tre gange i løbet af den seneste uge har dommere fængslet mistænkte i sager om større partier kokain.

Senest har Retten i Glostrup torsdag varetægtsfængslet en 25-årig mand, som politiet sigter for at have været i besiddelse af tre kilo kokain og en skarpladt pistol.

Det oplyser en anklager fra Særlig Efterforskning Øst, som er en af politiets specialafdelinger, der efterforsker organiseret kriminalitet.

Anholdelsen af den 25-årige skete onsdag eftermiddag. I en bil stak han af fra politifolk i Glostrup, og jagten stoppede i Rødovre.

Her løb han væk med en rygsæk, der indeholdt de tre kilo kokain, men blev indhentet.

I grundlovsforhøret torsdag er manden blevet varetægtsfængslet frem til 18. juni, oplyser senioranklager Lasse Biehl.

Den 25-årige nægter sig skyldig, og dette gælder også i forhold til pistolen, oplyser anklageren.

I to andre retsmøder tidligere på ugen er der sket fængsling i sager om seks og ti kilo kokain. Også disse sager er rejst af Særlig Efterforskning Øst.

Hvis anklagemyndigheden senere rejser tiltale, og hvis retten finder beviserne i orden, er der udsigt til en langvarig straf. Således har tre kilo hård narkotika tidligere ført til domme på fængsel i seks år.