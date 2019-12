Ung mand fundet død: Politiet undersøger stedet

En yngre mand er natten til onsdag fundet død på gaden ved en adresse i Gladsaxe.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet.

Her lyder det, at to personer finder den livløse mand og alarmerer myndighederne.

- Vi er til stede ved Gladsaxe Møllevej 12. Klokken 01 bliver vi kaldt ud, fordi der står en akutlæge med en død person, som er fundet på gaden, siger vagtchef Torben Wittendorff og fortsætter:

- Umiddelbart ser det ikke ud til,at der sket noget kriminelt. Men manden er fra 1995, og det er selvfølgelig sjældent, at en ung mand falder død om på gaden. Derfor efterforsker vi det som et mistænkeligt dødsfald, hvor vi har ligsyn her til morgen.

der er tale om en rumænsk mand, som er afgået ved døden. De to personer, der finder ham død, er ligeledes fra Rumænien, fortæller vagtchefen.

Politiet er fortsat i området, hvor de færdiggør efterforskningen.