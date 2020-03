Ung mand fundet død ved boldbaner

En ung mand er lørdag morgen blevet fundet død ved nogle boldbaner i Hørby, som ligger vest for Sæby i Vendsyssel.

Det skriver Nordjyske.

Ifølge politiet blev manden fundet klokken 8.08 af en forbipasserende. En læge erklærede ham efterfølgende død på stedet.

Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at der er sket noget kriminelt.

- Det kan jeg dog ikke afvise helt på nuværende tidspunkt, hvor vi fortsat er ved at foretage undersøgelser, lyder det fra vagtchef Bruno Brix over for Nordjyske.

Mandens pårørende er underrettet.