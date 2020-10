Ung mand fundet død

En ung mand fra Løgstør blev lørdag morgen fundet død i en baggård til en ejendom på Vesterbro i Aalborg, skriver det regionale medie nordjyske.dk søndag.

Den 19-årige var faldet ned fra en svalegang på enten 3., 4. eller 5.-etage og var landet på et halvtag, hvor flere brædder var knust.

I forbindelse med undersøgelserne af sagen har politiet ikke fundet ud af, hvordan det lykkedes ham at komme ind i ejendommen og op på svalegangen.

- Normalt kan man ikke bare komme ind. Vi har talt med beboere i ejendommen, og ingen kender noget til den 19-årige eller har været sammen med ham, siger vagtchef Henrik Beck til nordjyske.dk.

Intet tyder på, at manden har været udsat for en forbrydelse. Vagtchefen konstaterer, at det ikke kan udelukkes, at der er tale om en ulykke.

Desuden fortæller vagtchefen til Nordjyske.dk, at der i morgen mandag afholdes ligsyn i sagen.