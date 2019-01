Ung mand hårdt kvæstet efter styrt: Ville tisse ud ad vinduet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 26-årig mand fra Horsens befinder sig stadig i kritisk tilstand, efter at han natten til søndag styrtede ud ad et vindue under en fest.

Ifølge politiets indledende undersøgelser tyder det på, at den unge mand ville tisse ud ad vinduet og fik overbalance.

Han styrtede fra førstesalen og direkte ned på fortovet.

- Manden har fået alvorlige skader i hovedet, og hans tilstand er stadig kritisk, oplyser efterforskningsleder Lars Peter Madsen fra Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Den tragiske ulykke fandt sted i Griffenfeldtsgade i Horsens klokken 00.25.

Kammerater afhøres

Manden lå stadig på fortovet, da betjentene nåede frem. Han blev kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital.

Der var tre andre kammerater i lejligheden. Ifølge de første forklaringer sad eller stod den 26-årige i vindueskarmen og ville tisse ud ad vinduet.

- Vi er endnu ikke færdige med vores undersøgelser og fortsætter med afhøringer i dag. Det er derfor endnu for tidligt at sige helt præcist, hvad der er sket, oplyser Lars Peter Madsen til Ekstra Bladet.