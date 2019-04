Ung mand hårdt kvæstet i sammenstød med hus

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 28-årig mand fra Nordjylland er tidligt onsdag morgen blevet hårdt kvæstet, da han i en solo-ulykke kørte direkte ind i et hus.

- Noget kan tyde på, at der er kørt med meget høj fart. For han er kørt tværs over vejen, gennem en have, hvorefter han har ramt huset, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Ulykken skete klokken 04.15 ved Thyvej 26 i Arentsminde.

- Vi sendte både lægebil og helikopter til stedet. Den unge mand er meget alvorligt kvæstet, oplyser vagtchefen.

Ældre mand evakueret

Ifølge vagtchefen bor der en ældre mand i huset, der blev påkørt.

Foto: Rene Schütze

- Vi har måttet evakuere og genhuse ham, da der er tale om sammenstyrtningsfare. Han har givetvis fået et chok, da han blev vækket på denne måde, siger vagtchefen.

En bilinspektør er ved at undersøge ulykkesstedet, og der er også udtaget blodprøve på den unge bilist.

- Vi kan endnu ikke udtale os endeligt om årsagen til ulykken. Vi har minusgrader i Nordjylland tidligt onsdag morgen. Men der er ikke meldt noget ud om glatte veje, siger vagtchef Per Jørgensen til Ekstra Bladet.

Bilen er blevet totalt skadet, og huset har fået en del af hjørnet revet af ved det hårde sammenstød.

Der er rutinemæssigt udtaget blodprøve, men intet tyder umiddelbart på, at alkohol eller narko har spillet ind.