Ung mand i kritisk tilstand: Politi undersøger mystisk fald fra vindue

En ung mand i 20'erne faldt natten til søndag fra vinduet på første sal ved midnat, da han var til fest hos nogle venner.

Episoden skete på Griffendfeldtsgade i Horsens, oplyser Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Det er endnu uvist, om manden faldt selv, eller om der er tale om en forbrydelse. Ved faldet pådrog manden sig skader i hovedet, og han er i kritisk tilstand indlagt på sygehus i Aarhus.

Fortsat i gang med undersøgelse

Politiet modtog anmeldelsen klokken 00.25. Da betjentene kom frem, lå den unge mand fortsat på fortorvet, mens gæster fra festen stod omkring ham. Søndag kunne man angiveligt fortsat se spor af blodpletter, der hvor manden har ramt jorden.

Vagtchef Hans Hoffensetz fra Sydøstjyllands Politi fortæller, at vidner skal hjælpe med at klarlægge, hvad der præcist er sket.

- Vi er i gang med at undersøge, om den 26-årige mands fald var et uheld, eller om det var forsætligt. Derfor er vi også stadig ved at afhøre cirka fire vidner, som alle var til stede i lejligheden. Vi forventer at blive klogere ud på eftermiddagen.

Ekstra Bladet følger sagen.