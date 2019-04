Ung mand i overhængende livsfare: Politiet søger hjælp

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Sydøstjyllands Politi leder efter vidner til et overfald i Horsens lørdag aften.

Her blev en 22-årig mand overfaldet af to personer, blev udsat for slag og spark og fik i den forbindelse alvorlige skader.

Den unge mand har ikke været ved bevidsthed siden overfaldet, og han har en blødning i hjernen.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jeppe Thranum oplyser søndag formiddag, at offerets tilstand er "meget kritisk".

- Han er i overhængende livsfare, siger vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen om overfaldet lørdag klokken 18.42. Episoden fandt sted ved det grønne område Lunden i Horsens.

Ingen anholdt

Det er søndag formiddag uvist, hvad der gik forud for overfaldet. Og der er endnu ingen anholdte i sagen.

- Der er ingen anholdte, men vi har nogle mistænkte personer i søgelyset. Vi vil dog gerne holde oplysninger om disse ind til kroppen.

- Vi kender slet ikke motivet endnu, og derfor vil vi meget gerne tale med vidner, der måtte have set eller hørt noget i forbindelse med overfaldet, siger vagtchef Jeppe Thranum.

De to formodede gerningsmænd løb fra stedet. De beskrives begge som spinkel af bygning, 180-190 centimeter høje og er i alderen 18-20 år.

Offeret er indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

De pårørende er blevet underrettet.