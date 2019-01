Ung mand indlagt: Overfaldet på kendt natklub

Politiet har anholdt to personer i sagen

En ung mand blev overfaldet natten til søndag på den eksklusive natklub Arch, der ligger på Nørregade 41 i indre København.

Politiet fik anmeldelsen klokken 03.42.

- Vi kan bekræfte, at vi er i gang med at undersøge et overfald dernede og finde ud af, hvad der er op og ned. Det er en gæst, der af pt. ukendte årsager bliver overfaldet af nogle tilstedeværende dernede. Så både, hvad der er motivet til det, der er sket, og hvem der er gerningsmændene, kan jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, siger den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi, Aaron Newman.

Offeret er en 22-årig mand.

- Der er tydeligt tegn på, at han har været udsat for overfald. Han er indlagt pt., siger efterforskningslederen.

- Har han været i livsfare?

- Det kan jeg ikke udtale mig om.

Overfaldet, der skete på natklubben, der er ejet af musikproduceren Remee, foregik inden for natklubbens område, og politiet har på nuværende tidspunkt to anholdte.

- Vi er i gang med at få afklaret, hvorvidt de er gerningsmænd eller vidner i sager. Så jeg kan ikke sige på nuværende tidspunkt, hvad der kommer til at ske, siger Aaron Newman.