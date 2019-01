Ung mand knivdræbt: Politiet jagter gerningsmænd

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Nytårsnat modtog Københavns Politi på kort tid anmeldelser om knivstikkeri på to forskellige adresser i det indre København. Ved Gothersgade og Borgergade blev en 19-årig dræbt og tre 20-årige såret, mens to 20-årige personer blev skadet ved Kultorvet.

I øjeblikket er der en anholdt efter nattens opgør, men politiet jagter flere personer, fortæller Søren Lauritsen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

- Vi forsøger forsøger stadigvæk at klarlægge, hvilken rolle han spiller i sagerne, siger han om den anholdte.

Efterforskningslederen vil stadigvæk ikke lægge sig fast på, om der er en sammenhæng mellem de to episoder. Tidligere torsdag formiddag fortalte han til Ekstra Bladet, at de involverede parter alle var yngre mænd:

- Det er et opgør mellem to grupper, men hvad det bunder i, kan vi ikke sige. Det kan være tilfældigt eller på grund af indbyrdes fjendskab, forklarede Søren Lauritsen.

Han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse nærmere om afdøde - eller drabsvåbnet. En af de øvrige tilskadekomne var på et tidspunkt i kritisk tilstand, men alle meldes nu uden for livsfare.