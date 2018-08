Ung mand lavede sexvideo med svigermor - og sendte den til eks-kæresten

En foruroligende video tikkede i oktober 2017 ind på en kvindes telefon: Hendes ekskæreste havde sex med kvindens mor, skriver Nordjyske.

Videoens afsender var hendes 27-årige ekskæreste, der i slutningen af 2016 havde sex med sin daværende svigermor, og sendte videoen af det for at vise ekskæresten, hvad 'hendes mor havde lavet,' fortalte han i Retten i Hjørring.

Her indrømmede han i øvrigt at have truet sin eks-svigermor på livet.

Betinget fængsel

Manden havde haft sex med sin svigermor, og optaget det, for at 'have noget på hende,' da hun gennem længere tid havde ført en hetz mod ham, fortalte mandens forsvarer, Rasmus Sølberg i retten.

Manden gemte imidlertid videoen i knap et år, før han sendte den til ekskæresten. Det var ligeledes omkring afsendelsestidspunktet, at manden truede kvindens mor på livet.

Ifølge den 27-årige truede han sin eks-svigermor, da han var bange for, at hun ville gøre hans søn fortræd.

Manden blev idømt 50 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse ved at have videresendt videoen uden moderens samtykke samt at have truet moderen på livet.

Den 27-årige valgte at modtage dommen.