Ung mand ramt af varebil: Slynget 30 meter

En 21-årig mand blev tidligt fredag morgen påkørt af en varebil i krydset mellem Tietgens Allé og Læssøegade i Odense.

Det oplyser Fyns Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får meldingen om, at en ung mand er blevet påkørt af en varebil klokken 4.23 og er blevet slynget langt ned ad vejen. De første meldinger lyder på, at han er bevidstløs og ilde tilredt, forklarer vagtchef Steen Nyland til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Da vi kommer derud lykkedes det heldigvis at få ham til bevidsthed igen, så han kan svare på spørgsmål. Men han er blevet slynget 30 meter ned ad vejen

Vagtchefen kan endnu ikke sige noget om mandens tilstand. Han er dog indlagt på traumecenteret på Odense Universitets Hospital..

Ifølge Fyens.dk kan den unge mand have være beruset og kørt over for rødt.

- Vi har en mistanke om, at cyklisten var beruset, og han har muligvis overset, at der var rødt lys. Han bliver påkørt af en varebil, som vi formoder kører frem for grønt lys, forklarer vagtchef Thomas Bentsen til avisen.

Ifølge Fyens.dk er varebilens fører er uskadt og tog ifølge vagtchefen umiddelbart den ubehagelige oplevelse forholdsvis roligt.