Ung mand såret af kniv

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En kontrovers mellem to grupper førte natten til lørdag til, at en mand trak en kniv, som han forsøgte at stikke en anden mand ned med.

Kontroversen foregik på Islands Brygge i København og var mellem en lille gruppe unge på to personer og en større gruppe med et ukendt antal personer.

- Først er der noget vold, også er der en bliver forsøgt stukket med en kniv, siger Henrik Brix, vagtchef i Københavns Politi, til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Da han afværger, får han et snit på den ene arm. Et hvert snit med en kniv er selvfølgelig alvorligt, men han kom ikke alvorligt til skade.

Søgte ly

Efter at være blevet såret søgte manden tilflugt, og politiet kom til gerningsstedet.

- Vi får anholdt en person, og derefter skal vi igennem afhøringer og gennemgå videomateriale for at finde ud af, om det er gerningsmanden.

- Det kommer nok til at trække lidt ud, da der også er sket andre ting, der har krævet politiressourcer, siger vagtchefen med henvisning til nattens eksplosion på en politistation.

Se også: Politiet: Ny eksplosion var også en bevidst handling