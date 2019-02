Ung mand såret af knivstik

Et alarmopkald om et knivstikkeri i området omkring Café Castro på Nørrebrogade i København har sent fredag aften udløst en større politiudrykning.

Det bekræfter Henrik Stormer, vagtchef i Københavns Politi.

- Vi har fået anmeldelsen klokken 22.14, og jeg kan fortælle, at en 20-årig mand har fået to stiklæssioner. Han er kørt på hospitalet, men hans tilstand er ikke kritisk, siger vagtchefen.

- En gerningsmand har vi endnu ikke. Vi har i første omgang prioriteret at få den tilskadekomne kørt til behandling, siger Henrik Stormer, som ikke kan supplere med mere detaljerede oplysninger om urolighederne.

Området omkring caféen og Den Røde Plads er indtil videre lukket af for kørende trafik og fodgængere.