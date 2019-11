Ung mand sigtes for bedrageri for millionbeløb

Efter et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg fredag er en 24-årig mand blevet varetægtsfængslet i fire uger. Manden er sigtet for bedragerier for omtrent 6 millioner kroner.

Anklager Bjørn Fogh oplyser til Ekstra Bladet, at den 24-årige sigtes for bedrageri af særlig grov beskaffenhed fra slutningen af maj til slutningen af oktober i år.

Ifølge sigtelsen har han oprettet fire selskaber, hvoraf to har adresse i Hadsund og to i Bjerringbro. Gennem selskaberne har han bestilt en række varer fra forskellige firmaer til en anslået værdi af 6 millioner kroner. Han har herefter solgt varerne videre til privatpersoner uden at betale leverandørerne.

Fordi grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, kan Bjørn Fogh ikke komme nærmere ind på, hvilke varer der er tale om.

- Der er alt godt fra havet. Der er ikke én bestemt slags varer, men flere detaljer kan jeg ikke give, siger anklageren.

Dørene blev lukket, fordi politiet stadig er på et tidligt stadie i efterforskningen.

- Vi skal have blotlagt det nærmere omfang af bedrageriet. Hvem man har bestilt varerne fra, hvad man har bestilt, og hvornår varerne er blevet leveret. Så vi står over for et enormt udredningsarbejde, siger anklager Bjørn Fogh.

Han oplyser videre, at den 24-årige erkendte sigtelsen og ikke kærede kendelsen om varetægtsfængsling.