Ung mand sigtet for drab: Nu fremstilles han i grundlovsforhør

RETTEN I ESBJERG (Ekstra Bladet): Det er en ung mand med kort, mørkt hår, der netop nu bliver fremstillet i grundlovsforhør. Han er sigtet for at have dræbt en 61-årig mand med et ukendt antal slag i hovedet med en stump genstand.

Ifølge politiets pressemeddelelse blev en 61-årig mandlig og en 85-årige kvindelig beboer tirsdag morgen fundet døde i forbindelse med en villabrand på Bytoften i Blåvand.

Obduktionen har efterfølgende vist, at manden blev dræbt inden branden, mens kvinden er død af kulilteforgiftning i forbindelse med branden.

Kvinden eller branden er dog ikke nævnt i sigtelsen mod den 19-årige sigtede. Han nægter sig skyldig.

Den unge mand, der er tysker, blev anholdt uden dramatik i turistbyen Blåvand onsdag aften omkring kl. 22.15.

Han var ved grundlovsforhørets start iført håndjern, hvidt hospitalstøj og badetøfler og gik først afsides og talte tyve minutter med sin forsvarer og en tolk.

På tilhørerpladserne sad tre pårørende til sigtede.

Ung mand sigtet: Sådan døde ofre i villabrand

Han har et par mærker på den ene arm, men bærer ellers ikke præg af at have været i slagsmål. Han fremstår lidt betuttet og opmærksom på, hvad der sker.

Anklager Lars Viereck havde efter oplæsningen af sigtelsen en begæring om lukkede døre med henvisning til efterforskningens tidlige stadie, at der stadig mangler afhøringer af vidner, og at de skal have fastslået sigtedes færden omkring gerningstidspunktet.

Pressen har protesteret mod lukkede døre og anført, at sagen har haft stor offentlig bevågenhed, og at åbne døre næppe kan hindre sagens opklaring.

Dommeren valgte dog at efterkomme anklagerens begæring med henvisning til sagens alvor og efterforskningens meget tidligere stadie.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Voldsom brand

Branden, der blev anmeldt omkring klokken 2 natten til tirsdag, har været voldsom.

- Det er fuldstændig nedbrændt. Der står nogle ydermure tilbage, siger efterforskningsleder Jacob Ulvedal Andersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der ikke kan sige nærmere om, hvordan branden opstod.

- Det er, fordi vores tekniske undersøgelser ikke er afsluttet, siger han.

Politi og teknikere har arbejdet intenst siden anmeldelsen af branden og har tidligere efterlyst vidner. Og den opfordring gentager Jacob Ulvedal Andersen.

- Vidner, der mener, at de har set eller hørt noget fra om aftenen og til gerningstidspunktet, må meget gerne tage fat i politiet, siger han.

Samtidig fortæller han, at der i morgen fredag vil være et par betjente i området, som borgere kan rette henvendelse til, hvis de har spørgsmål eller er lidt utrygge.

Han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at sige nærmere om, hvorvidt der er en relation mellem den sigtede og de afdøde, om kvinden har været udsat for vold, før hun døde af kulilteforgiftning, eller om den sigtede er lokal bosiddende eller turist.