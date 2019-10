Ung mand sigtet for groft hjemmerøveri

To gerningsmand tvang lørdag en mand til at udlevere sin bil og dankort. Nu er en person anholdt

En 28-årig mand er tirsdag sigtet for groft hjemmerøveri.

Hjemmerøveriet fandt sted lørdag klokken 8.45. Her blev en mand opsøgt af to fremmede mænd i sit hjem i Nørre Alslev.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i en pressemeddelelse.

Manden blev 'ved brug af vold' tvunget til at udlevere sin bil og sit hævekort og oplyse koden.

Herefter kørte gerningsmændene væk fra stedet i den forurettede mands bil og hævede penge fra flere automater i Nykøbing Falster og Nørre Alslev.

Anholdt i nat

Natten til tirsdag klokken 2.30 lykkedes det for politiet at få fat i en mand, der mistænkes for at være den ene gerningsmand til hjemmerøveriet.

Det drejer sig om en 28-årig mand fra lokalområdet. Han er sigtet for røveri og fremstilles senere i dag i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing Falster.

Der forventes lukkede døre, da den anden gerningsmand stadig er på fri fod, oplyser politiet.