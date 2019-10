Ung mand sigtet: Kastede kanonslag mod treårig

En 21-årig mand er sigtet for at kaste et kanonslag mod en lille pige, der sad på en hest

Politiet har sigtet en ung mand for at have kastet et kanonslag mod en treårig pige, der var ude at ride på Stevns.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Fyrværkeriet skræmte hesten så meget, at den treårige pige blev smidt af hesten og trukket flere meter efter den.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at den unge mand skulle være kørt langsomt forbi den ridende pige og have kastet kanonslaget ud af vinduet. Det beskrives som en form for drive-by skyderi med kanonslag.

Kastede kanonslag mod to piger

Episoden udspillede sig tirsdag på Stevns, hvor politiet senere samme dag modtog en lignende anmeldelse om en bilist, der skulle have kastet med kanonslag mod to piger, der luftede en hund.

Efter hjælp fra flere opmærksomme borgere har politiet fundet frem til en 21-årig mand fra Fakse, der kører i en bil, som passer på pigernes beskrivelse, og som i bilen havde genstande, der ville gøre ham i stand til at udføre disse aktioner.

Manden formodes at være ansvarlig for begge episoder. Han er blevet sigtet for især at bringe den ridende piges liv i fare.

Politiet undersøger i skrivende stund om, den 21-årige skulle have medgerningsmænd, der også vil skulle sigtes i sagen.