Ung mand sigtet: Sådan døde ofre i villabrand

En 61-årig mandlig beboer i en villa på Bytoften i Blåvand blev dræbt, før der blev stukket ild til huset, mens den 85-årige kvindelige beboer døde af kulilteforgiftning i forbindelse med branden. Det viser en obduktion af de to afdøde. Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet dog ikke at fortælle, hvordan manden er blevet dræbt.

Nu er en 19-årig mand anholdt og sigtet for drabet. Han fremstilles i grundlovsforhør i retten i Esbjerg i dag klokken 12.30. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den sigtede er tysk statsborger.

- Syd- og Sønderjyllands Politi har efterforsket sagen intenst siden anmeldelsen af branden i huset. Efterforskningen har ført til, at en 19-årig tysk mand uden dramatik blev anholdt i Blåvand onsdag aften omkring kl. 22.15. Han blev sigtet for manddrab, skriver politiet.

Branden blev anmeldt omkring klokken 02.00 natten til tirsdag.

Efterforskningen er stadig i fuld gang og fortsætter med undersøgelse af det nedbrændte hus, undersøgelse af kriminaltekniske spor, afhøringer med videre.

Politiet meldte fra starten ud, at man ikke kunne fastlægge hverken brand- eller dødsårsagen, men at man ikke kunne udelukke drab. Derfor blev brandstedet også betragtet som et gerningssted.

De kunne heller ikke med sikkerhed fastlægge de afdødes identitet, men oplyste, at de havde en formodning.

Ekstra Bladet har tidligere talt med en person, der fortalte, at der boede et ældre ægtepar i huset.

- Ægteparret har boet i villaen i over 20 år, og ikke mindst manden er et kendt ansigt i byen på grund af den forretning, han driver, siger beboeren.

Ifølge JydskeVestkysten er ægteparret, der bor i huset, kendt for at drive restauranten Perlen i Blåvand.

Avisen har været i kontakt med en pårørende til beboerne i huset, der fortæller, at de har aftalt med politiet ikke at udtale sig om sagen, så længe efterforskningen er på det nuværende niveau. Men familien er selvfølgelig stærkt mærket af situationen, skriver de.