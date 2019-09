Ung mand skal 12 år i fængsel: Havde skarpladte våben og 13 kilo amfetamin

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 24-årig mand skal 12 år i fængsel for blandt andet at have været i besiddelse af 13 kilo amfetamin og to skarpladte våben.

Derudover blev han dømt for salg af kokain, amfetamin, hash, MDMA.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var et tip til politiets specialpatrulje, som 2. januar i år ledte politiet på sporet af parret.

Sent om aftenen bankede politiet på døren til deres lejlighed i Randers C. Da den 24-årige mand åbnede, erkendte han med det samme, at han havde ulovlige stoffer i hjemmet. En ransagning afslørede, at der lå narko i flere skabe og skuffer.

I alt blev der fundet 13,3 kilo amfetamin og omkring 300 gram kokain i salgsposer. Derudover lå der en skarpladt pistol på stedet, som den 24-årige indrømmede var hans.

Parret blev herefter anholdt og varetægtsfængslet.

Kæresten skal også i fængsel

Gennem undersøgelser af blandt andet telefoner og computere opdagede politiet, at både den 24-årige og hans 25-årige kæreste havde solgt narko i flere tilfælde fra juli 2018, og frem til de blev anholdt.

Efterforskningen ledte desuden politiet på sporet af en skarpladt pistol, som lå gravet ned i jorden ved en adresse i Randers.

Den 24-årige blev i retten også dømt for at have besiddet pistolen under særligt skærpende omstændigheder, da han havde båret rundt på den i det offentlige rum.

Kæresten blev under samme retssag idømt et år og ti måneders fængsel for at have været med til at sælge en del af narkoen.