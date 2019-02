Der var massiv politiudrykning fredag aften til Jens Baggesens Vej i Aarhus N, hvor to unge mænd var kommet til skade.

Østjyllands Politi løfter nu sløret for, at der er tale om et overfald på en restauration fredag aften klokken 20.45, hvor de unge mænd blev overfaldet af tre ukendte gerningsmænd.

- Den ene person, en 20-årig mand, var blevet skudt i armen med et haglvåben og en 19-årig mand var blevet stukket i nakken med en spids genstand. Begge mænd er blevet behandlet på sygehuset og er uden for livsfare, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet har efterforsket sagen aftenen og natten igennem.

- Det er politiets umiddelbare opfattelse, at parterne har kendskab til hinanden, men efterforskningen har endnu ikke ført til anholdelse af nogen gerningsmænd, skriver politiet.

Foto: localeyes.dk

De hører gerne fra vidner, der kan have set noget før, under eller efter episoden, der altså fandt sted ca. kl. 20.45 fredag aften.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.