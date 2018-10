Ung mand stukket i ansigt og balle: Kender du denne person?

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Københavns Vestegns Politi vil meget gerne have offentligheden til at hjælpe med at finde gerningsmanden til et knivoverfald på en ung mand tilbage i august.

Derfor har politiet besluttet at offentliggøre en overvågningsvideo, som skulle vise den person, som overfalder manden.

Overfaldet skete 27. august klokken 11.05 uden for Åmarken Station i Hvidovre og gik ud over en 21-årig mand. Han blev stukket i ballen og overfladisk i ansigtet.

Gerningsmanden beskrives som mellemøstlig af udseende, kraftigt bygget, iført sort jakke med hætten oppe, formentlig af mærket 'North Face'.

Manden havde også mørke joggning-bukser på, mørke sko, og så medbragte han en kniv.

- Overvågningsbillederne af overfaldsmanden er ikke de bedste, men vi håber alligevel, at offentligheden kan hjælpe os med at få identificeret manden, siger politikommissær Andreas Mollerup fra Københavns Vestegns Politi.

Politiet kan kontaktes på tlf.: 114.