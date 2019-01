Ung mand stukket i maven med steakkniv

En person er anholdt for at stikke en anden mand i maven

En uoverensstemmelse mellem to unge mænd på en grillbar i Nordjylland endte tidligt nytårsmorgen med et knivstikkeri.

Det fortæller Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse klokken 06.21 om et knivstikkeri på Kebabistan Barbeque i Bispensgade i Aalborg. Der er tale om to unge mænd, der er inde for at spise, men noget går galt, forklarer vagtchef Poul Fastergaard til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Den ene stikker den anden i maven med en steakkniv. Den sårede er nu på hospitalet, men er uden for livsfare, mens den anden er anholdt.

Ifølge vagtchefen vil det nu blive vurderet, hvorvidt manden skal fremstilles i grundlovsforhør i løbet af dagen.

- Det er op til vores jurister at vurdere, hvad der skal ske helt præcist. Men gerningsmanden er allerede kendt af politiet, forklarer vagtchefen videre.

Der er dog ikke tale om et banderelateret sammenstød, vurderer politiet. Helt præcist, hvad der lå til grund for sammenstødet, vides dog endnu ikke.