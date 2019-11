Ung mand stukket med kniv

Politiet i hovedstadsområdet fik lørdag to anmeldelser om knivstikkerier

Både Københavns Politi og Københavns Vestegns politi modtog lørdag aften anmeldelser om knivstikkerier.

Hos København Vestegns Politi kom anmeldelsen klokken 20.27.

- Der er tale om en 29-årig mand, som på Mørkhøjvej i Gladsaxe blev stukket med en kniv i låret. Han blev bragt til skadestuen for behandling. Der er ikke tale om en livstruende skade, siger vagtchef Henrik Andreasen.

Ingen er anholdt, men sagen bliver efterforsket, tilføjer han.

Hos Københavns Politi var der i imidlertid tale om falsk alarm.

Her fik man først på aftenen en anmeldelse om et knivstikkeri på Hyrdevangen i Brønshøj, men der var tale om et uheld.

- Det viste sig at være en person, som havde skåret sig i underarmen på noget glas i forbindelse med indtagelse af narko i en lejlighed, siger central efterforskningsleder hos Københavns Politi Søren Lauritsen.

Manden var så indsmurt i blod, at det tog politiet noget tid at få identificeret ham, oplyste vagtchefen lørdag aften til Ekstra Bladet.