Ung mand stukket ned

En person er blevet stukket ned, oplyser Københavns Vestegns Politi. Der er en person anholdt i sagen.

Overfaldet er sket ved uddannelsesinstitutionen på Løvens Kvarter i Albertslund. Personen er uden for livsfare. Politiet kan ydermere oplyse, at det er et enkeltstående tilfælde, og at de er massivt til stede.

- Overfaldet er sket på Albertslund Gymnasium. Det er en yngre mand, der er blevet stukket ned, siger Morten Steen, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Politiet kunne for nuværende ikke oplyse, hvorvidt den forurettede er elev på skolen.

