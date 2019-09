Anmeldelse kl. 07.09 via 112 fra Den gamle By i Aarhus, hvor 2 unge mænd havde skaffet sig adgang til et opsat stillads, og kravlet ud på en tagryg. Den ene unge mand faldt pludselig ned fra ca. 12 meters højde. Han er nu på Skejby i kritisk tilstand. Vi opdaterer. #politidk