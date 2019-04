Ung mand tiltalt: Filmede døde passagerer

En 20-årig mand skal for retten for at have filmet og delt materiale efter ulykken på Storebæltsbroen i januar

En ung mand er blevet tiltalt for at have filmet og fotograferet tilskadekomne passagerer tidligere i år, da et DSB-tog forulykkede på Storebælt.

Det skriver regionalavisen Fyens.dk.

Den 20-årige mand optog ifølge politiets tiltale både billeder og video af døde passagerers legemsdele 2. januar 2019 - materiale, der herefter blev delt med andre.

Af anklageskriftet fremgår det, at den unge mand selv var med i toget. Og at han umiddelbart efter ulykken filmede de tilskadekomne. Den tiltalte videresendte herefter materialet til både medier og enkeltpersoner, mener politiet.

Sagen skal for Retten i Svendborg 1. maj. Anklagemyndigheden forventer lukkede døre i sagen af hensyn til de dødes pårørerende.

Umiddelbart efter ulykken forklarede han til Politiken, at han havde været med til at hjælpe og redde tilskadekomne, der sad i vognen foran. Men det er så anklagemyndighedens påstand, at han ikke blot hjalp, men også filmede.

Manden nægter sig skyldig i sagen om ulykken på Storebæltsbroen, der kostede otte mennesker livet.