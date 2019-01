Ung mand tiltalt: Ville bortføre små børn fra børnehaver

Manden er også tiltalt for at rive trusser af en pige, true med kniv og hælde afkalkningsmiddel i personalets kaffe

En 20-årig mand fra Djursland må være alle småbørns forældres skræk.

Den psykisk syge mand er blevet tiltalt for at ville bortføre børn fra forskellige børnehaver i Aarhus. Manden er også tiltalt for vold og blufærdighedskrænkelser.

Det viser et anklageskrift, som Lokalavisen Aarhus har fået aktindsigt i.

Ifølge anklageskriftet var manden i 2015 fire gange forbi to børnehaver i Brabrand, hvor han har forsøgt at få fat i et barn.

Anklageren i sagen Laura Simoni Pedersen siger til Lokalavisen Aarhus, at manden gik ind i børnehaverne og udpegede et barn.

- Han skulle have et bestemt barn med. Uden at han har kunnet sige, hvem barnet er, oplyser anklageren.

Det fik pædagogerne til at gribe ind.

Rev trusserne af

Hvad manden i givet fald ville med børnene, står indtil videre hen i det uvisse.

Den unge mand har været bosiddende på en døgn- og aflastningsafdeling for børn og unge i Norddjurs Kommune og skulle angiveligt være psykisk syg.

Den 20-årige mand er også tiltalt for at have rive trusserne itu på en pige, som befandt sig på afdelingen. En anden pige er blevet krænket ved beføling i skridtet.

Lokalavisen Aarhus oplyser også, at manden under et ophold på en anden institution i 2017 overfaldt to medarbejdere. En pædagog blev truet med en kniv, mens en anden fik en stol kylet i baghovedet.

Afkalkning i kaffen

Ifølge anklageskriftet har den 20-årige også hældt afkalkningsmiddel i institutionens kaffemaskine, hvorefter han fik en medarbejder til at drikke kaffen. Kaffemaskinens varmelegeme havde dog neutraliseret afkalkningsmidlet, så der skete ikke noget med medarbejderen.

Der er afsat fire retsdage til sagen - dommen forventes at falde 28. januar.

Manden nægter sig skyldig.