Ung mand voldtog piger og brændte håret på den ene

Tre piger under 15 år blev voldtaget og udsat for andre forbrydelser af en nu 20-årig mand. Det har Retten i Holbæk slået fast.

Den tiltalte anses for at være så farlig for sine omgivelser, at retten har valgt at dømme ham til forvaring i stedet for en almindelig fængselsstraf.

Forvaring bruges, når fængsel vurderes ikke at være tilstrækkeligt. Forvaring indebærer indespærring på ubestemt tid.

Manden, der er 20 år, er portugisisk statsborger, og han er også blevet udvist af Danmark, oplyser retten om dommen, der blev afsagt mandag.

Pigerne var mellem 13 og 14 år, da forbrydelserne blev begået. I retten har han forklaret, at han ikke var klar over deres alder.

I rækken af forbrydelser, som han er fundet skyldig i, indgår også, at han på et tidspunkt satte ild til en af pigernes hår.

Forholdene blev begået, da han var 17-18 år, oplyser retten. På nogle punkter blev han dog frifundet af nævningetinget.

Ved domsafsigelsen ankede han straks til Østre Landsret for at få frifindelse i de forhold, som han ikke erkender sig skyldig i.

Også en gang tidligere er han blevet dømt for voldtægt. Den sag drejede sig om overfald på en pige i en kælder.

Forvaring er en sanktion, som kun bruges få gange om året. Fra 2008 til 2017 har antallet svinget mellem to og ti.

Et stykke inde i forløbet kan der ske prøveudskrivning, hvorefter der gradvist sker udslusning, såfremt lægerne vurderer, at det er forsvarligt.

Den gennemsnitlige varighed af en dom til forvaring var oppe på 15 år og 11 måneder, har en undersøgelse fra 2014 vist.