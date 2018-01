Ungdomspræst under anklage - nægter sex-misbrug af menigheden

Selv om en nu 30-årig selvlært ungdomspræst i den tidligere Pinsekirke i Silkeborg i knapt et år har siddet varetægtsfængslet for utallige grove sex-overgreb mod otte unge medlemmer af hans menighed, afviser han forsat enhver form for skyld i anklagerne.

I dag begynder et langt retsforløb ved retten i Viborg mod C.L.R., hvis handlinger i følge tiltalen går helt tilbage til 2006.

Dengang var den tiltalte blot 18 år og i præstelære hos sin far, som var leder af frikirken. Men C.L.R. havde et mentalt greb om de meget unge medlemmer af menigheden, som han i følge anklageskriftet udsatte for psykisk manipulation - en form for hjernevask. De yngste kirkegængere var 12-13 år.

Dømmes C.L.R., risikerer han fire års fængsel.

Se også: Tiltale: Frikirke-præst tvang 16-årig til at drikke sin egen sæd

Grove sex-krænkelser

Anklagerne omfatter overgreb på både drenge og piger. Eksempelvis måtte en nu 26-årig mand gennem to år lægge krop og kønsdele til en lang række grove seksuelle krænkelser fra ungdomspræsten. I et tilfælde blev den dengang 16-årige teenager tvunget til at onanere i en kop og derefter drikke sin egen sæd.

Da historierne om sex-misbrug for seks år siden tog form fra spæde rygter til artikler i pressen, klarede den unge prædikant i første omgang frisag.

Hverken politi eller Silkeborg kommune var i stand til at få øje på beviserne. Men pludselig var fuglen fløjet.

Stak af til USA

Kort efter stak C.L.R. nemlig af til Miami i USA, hvor han etablerede en ny frikirke og blandt andet slog sig op på tv-transmitterede, spirituelle helbredelser af alt fra blinde personer til folk med lammelser.

Da han i fjor blev udleveret til Danmark, stod han i en politisag om ulovligt spil og ulovlig udskænkning af alkohol til unge.

I USA har han hustru og tre børn. Hvis han dømmes skyldig, vil anklageren kræve ham udvist til USA.

Retten i Viborg har afsat 11 retsdage til sagen.