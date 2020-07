Unge anholdt efter våd aften

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

I alt er fem unge personer blevet sigtet for overtrædelse på ordensbekendtgørelsen efter en våd nat i Hornbæk.

Det skriver TV2 Lorry.

- De blev anholdt på grund af gadeuorden og støjende adfærd, siger Camilla Priegel, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi, til Lorry.

Fire af dem måtte sove rusen ud i detentionen. Alle er løsladt lørdag.

De kan nu se frem til en bøde.

Gang i Hornbæk

Ifølge TV2 Lorry har Hornbæk besøg af rigtig mange mennesker i disse dage. Egentlig skulle der have været havnefest, men grundet corona er den aflyst.

Alligevel er der gang i byens værtshuse.

Torsdag blev et værtshus lukket i Hornbæk. Ifølge Helsingør Dagblad skete det, fordi der var for meget larm og for mange mennesker.

I den forbindelse blev en mand og kvinde sigtet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Nordsjællands Politi.