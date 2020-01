Unge asylsøgere tiltalt for hjemmerøveri: 85-årig kvinde brækkede hoften

Tre asylsøgere, der har rejst rundt i Europa, er tiltalt for overfald på et ældre ægtepar, der blev skubbet omkuld og truet med kniv

Tre unge asylsøgere stod ifølge politiet bag et groft hjemmerøveri mod et ægtepar på 85 og 88 år i parrets villa i Hvidovre.

Parret blev vækket klokken et om natten, truet med kniv og skubbet omkuld på gulvet, så den 85-årige kvinde brækkede hoften.

Hjemmerøverne flygtede med et armbåndsur, en pung og en medicinkasse. Straks inden røveriet havde de, ifølge tiltalen, forsøgt at begå indbrud i to andre villaer i området, men de blev skræmt væk af husejerne.

Asylsøgerne, der er 17, 18 og 21 år, risikerer mindst fem års fængsel, når de tirsdag stilles for et nævningeting ved Retten i Glostrup. De nægter sig skyldige. Senioranklager Rasmus Kim Petersen kræver alle udvist for bestandigt.

Der er nogen tvivl om deres rigtige identiteter, aldre og oprindelse. De menes at være fra Algeriet eller Marokko. De har været registreret i flere lande i Europa under andre navne.

Tyvekoster på børnecenter

De kom til Danmark i januar sidste år og har blandt andet opholdt sig i Center Sandholm og den yngste på Børnecenter Tønder. Her fandt politiet tyvekoster som en bærbar pc, en tablet, en mobil, en iPad og en pung, da den 17-årige blev anholdt på sit værelse.

Hjemmerøveriet skete 6. april sidste år på Nymarksvej i Hvidovre, hvor asylsøgerne formentlig kom ind gennem et vindue, der stod på klem. Den 85-årige kvinde, der brækkede hoften, døde i sommer.

Inden røveriet prøvede de tre unge, ifølge tiltalen, i løbet af en halv time at begå indbrud i to andre villaer lige i nærheden.

Det ene sted blev de filmet umaskerede af husets overvågningskamera. Optagelserne førte sammen med videoovervågning fra et S-tog og Avedøre Station til, at politiet fik dem identificeret. De blev anholdt en efter en i april og maj og varetægtsfængslet.

To flygtede under varetægt

Men to af de nu tiltalte stak af under varetægten. Den 18-årige flygtede 16. august fra den lukkede institution Bakkegården i Nykøbing S., hvor han, ifølge tiltalen, overfaldt en pædagog, slog hende med knytnæver, tog hendes nøgler og låste sig ud. Den 18-årige blev dog anholdt efter en times tid.

Den 17-årige flygtede fra institutionen Egely i juni, og det lykkedes ham at komme til Spanien, hvor han blev anholdt. Han blev udleveret til Danmark kort før jul. De tre tiltalte sidder nu alle i rigtige fængsler, to i Vestre Fængsel, den tredje i Blegdamsvejens Fængsel.

Politiet har også rejst tiltale mod de to ældste af de tre asylsøgere for et røveri begået 2. februar sidste år kl. 02.40 på rulletrappen til metroen på Nørreport Station. Her blev en mand skubbet i brystet og holdt fast i sin jakke, mens røverne tog hans iPhone 10 til en værdi af cirka 10.000 kr. En tredje røver, der var med, er ikke blevet identificeret.

Dommen i sagen ventes 3. februar efter fem retsdage.