Unge bandemedlemmer dømt for skydevåben

To unge mænd på 24 og 25 år er blevet idømt fem og seks års fængsel for at have været i besiddelse af skydevåben under en bandekonflikt i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Begge er blevet idømt dobbelt straf efter bandeparagrafen, da de begge på gerningstidspunktet var tilhørende en af de to rivaliserende grupperinger i forbindelse med bandekonflikten i Aarhus i begyndelsen af 2019.

Det drejer sig om de to mænd Jibril Farah og Sharmarke Aden, der altså har fået henholdsvis fem og seks års fængsel.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen i april på et grønt område ved Reginehøjvej i Aarhus Nord. Efterfølgende forsøgte den 24-årige at stikke af, men en patruljehund fik standset ham. Herefter fandt politiet en bæltetaske med en skarpladt revolver i.

Revolveren var med til at danne dna-spor, hvilket viste sig at stamme fra den 25-årige mand, som også er dømt i sagen.

