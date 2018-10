Unge drenge mistænkt for gruppevoldtægter: Nu er der nyt i sagen

Nordsjællands Politi har besluttet, at der ikke skal rejses tiltale mod de syv unge mænd i alderen 15-17 år, som var sigtede i en sag, hvor flere piger tidligere på året anmeldte, at de var blevet voldtaget.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Beslutningen bygger på den vurdering, at drengene på det foreliggende sagsmateriale ikke vil blive fundet skyldige ved domstolen, oplyser politiet.

- Der er ingen tvivl om, at pigerne har oplevet, at deres grænser er blevet overskredet og, at de har oplevet det, der er sket, som et overgreb. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt til, at en domstol vil fastslå, at der er sket noget strafbart, siger Marianne Gjedde-Nielsen, advokaturchef ved Anklagemyndigheden i Nordsjælland.

Anklagemyndigheden har i deres vurdering taget hensyn til både de oplysninger, der taler for og de oplysninger, som taler imod, at en mistænkt er skyldig.

I en straffesag gælder der endvidere et princip om, at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode.

Forældre til voldtægtssigtet teenager: Vores søn blev anholdt i skolen

Sagen startede i forsommeren, da en 14-årig pige anmeldte et overgreb til Nordsjællands Politi.

Siden fulgte fire andre piger i alderen 13-16 år, der på samme måde kunne berette om en række gruppevoldtægter og overgreb begået på forskellige adresser i Kokkedal og Hørsholm. Ifølge anmeldelsen stod en gruppe unge drenge fra lokalområdet bag overgrebene, som var fundet sted ved fester, i anmeldernes hjem, i kælderskakter og i et solcenter.

Kort efter foretog Nordsjællands Politi anholdelse af fem af de unge drenge, som fra juni til august sad varetægtsfængslet, indtil en dommer valgte at løslade dem.

Det skete, da teenagerne ikke længere kunne påvirke efterforskningen, og af hensyn til deres unge alder. Men efter en grundig gennemgang af politiets materiale er sagen tilsyneladende smuldret.

- Som anklager skal man udover enhver rimelig tvivl kunne bevise, at en tiltalt er skyldig. Det mener jeg ikke, at vi vil være i stand til i denne sag, blandt andet fordi der ikke er fundet objektive beviser som for eksempel lægelige oplysninger eller andre tekniske beviser, der støtter den ene forklaring frem for den anden, siger Marianne Gjedde-Nielsen.

