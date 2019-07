Unge drenge tilbageholdt for bombetrusler

Det startede ifølge politiet som telefonfis, da fire unge drenge greb røret og ringede rundt til en række tankstationer og restauranter fredag formiddag.

Men det var ikke alle, der kunne se det sjove i bombetruslerne, der resulterede i en større politiefterforskning på Sjælland.

Fredag eftermiddag melder Københavns Vestegns Politi, at fire unge drenge i alderen 11 til 14 år er tilbageholdt og mistænkt i sagen.

Det fortæller Kim Erik Hansen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi, der har arbejdet med sagen.

Omkring klokken 11.30 modtog to tankstationer og fem restauranter på Midt- og Vestsjælland, Nordsjælland og Vestegnen de besynderlige opkald.

I den anden ende af telefonen sagde en stemme, at nogle ville dukke op på deres arbejdsplads klokken 15 eller 17 samme dag og sprænge stedet i luften.

- Det er meget usædvanligt, at der er så mange objekter inden for få minutter, der bliver ramt af en sådan en trussel.

- Derfor var vi relativt hurtigt bevidste om, at vi måtte prøve at finde dem, siger Kim Erik Hansen.

Flere politikredse samarbejdede om at lokalisere drengene, der blev anholdt i Greve-området. Til at starte med fandt politiet frem til én af drengene, der var sammen med de andre.

Vi tager bombetrusler meget alvorligt, påpeger vicepolitiinspektøren, også selv om der angiveligt var tale om "alvorlige drengestreger", tilføjer han.

- Det er sørgeligt, at drengene ikke er klar over, hvad det er for et apparat, de sætter i gang, for det her har konsekvenser, siger han.

- Nu er de under 15 år, så der er ikke et strafferetligt ansvar, men der kan stadig være et erstatningsansvar. Det kan komme et efterspil på den konto.

De sociale myndigheder er kontaktet i sagen, da drengene er så unge, at de er under den kriminelle lavalder.