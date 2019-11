Unge i hævnaktion: Filmede voldeligt røveri

En gruppe på seks unge er tiltalt for at overfalde og røve en 17-årig, mens de filmede det hele.

Det fremgår af et anklageskrift fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det lykkedes de tiltalte at lokke forurettede ind i en gyde i Vordingborg under påskud af, at forurettede var inviteret med til en indflytningsfest.

Her blev den 17-årige holdt fast, mens han blev overdynget med slag og spark på kroppen og i hovedet. Han faldt herefter til jorden, hvor han blev trampet på. Den 17-årige forsøgte at beskytte sig selv, men endte med at blive sprøjtet i øjnene med peberspray. To af de tiltalte fra gruppen filmede det hele og sendte det videre, lyder tiltalen.

Episoden fandt sted sidste år 30 november klokken 21.15 i en gyde ud for Algade 10 C i Vordingborg. Overfaldet skete angiveligt som led i en hævnaktion, og en fra gruppen skulle have råbt 'kom med de penge'.

Det lykkedes at få udleveret 200 kroner fra den 17-årige, der efterfølgende selv løb væk. De tiltalte i gruppen forlod i samlet flok stedet.

De tiltalte er tre 17-årige unge mænd, en 20-årig mand, en 18-årig mand samt en 17-årig ung kvinde.

De kender hinanden fra forskellige opholdssteder, fortæller anklager Louise Fugl, der ikke kender til hævnaktionens nærmere omstændigheder.

Den forurettede, der også kender de andre fra et opholdshjem, var forinden blevet mødt på Vordingborg Station af fire af de tiltalte.

De tiltalte er alle anklaget for røveri og vold af særlig farlig karakter. To af de tiltalte unge mænd er anklaget for at have videresendt videooptagelser, og den 20-årige tiltalte er anklaget for at overtræde våbenloven. Sagen kører onsdag i Retten i Nykøbing Falster.