Unge i hævnaktion: Ville give lærestreg for voldtægtsrygter

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): Seks unge stod torsdag skoleret for en dommer, tiltalt for under en hævnaktion at overfalde og røve en 17-årig forurettet, mens de filmede det.

Hævnaktionen var planlagt af en 20-årig tiltalt, fordi han ville give forurettede en lærestreg for at have spredt et rygte om, at han skulle have voldtaget en pige.

Den 20-åriges forsvarer forklarede i retten, at hans klient var blevet sigtet i voldtægtssagen, men at sigtelsen blev frafaldet efter politiets undersøgelser.

Overfaldet fandt sted sidste år 30. november klokken 21.15 i en gyde ud for Algade 10 C i Vordingborg. Her var den forurettede lokket ind under påskud af, at han skulle med til den 20-åriges indflytningsfest.

Under den 32 sekunder lange video, der blev filmet under overfaldet fra januar, blev den forurettede både sparket og slået i ansigtet. Mens han lå i fosterstilling, fik han peberspray i øjnene og blev herefter frarøvet 200 kroner.

Den 20-årige tiltalte mente, at den forurettede skyldte ham 300 kroner, og under videoen blev der sagt ’kom med de penge’.

De seks unge tiltalte - tre 17-årige mænd, en 20-årig mand, en 18-årig mand samt en 17-årig ung kvinde - sad under sagen med alvorlige miner henslæbt i deres stole bag deres advokater. Flere af dem sad og drak af medbragte energidrikke.

De kommer alle fra hårdt belastede miljøer og kender hinanden fra et opholdshjem. En af de tiltalte er optaget i den kongelige Livgarde, mens de andre enten er i arbejde i kommunale tilbud, eller er i gang med 10. klasse.

De unge har alle erkendt, at de havde indtaget stoffer som ketamin, amfetamin, hash, kokain og drukket alkohol under festen.

Anklageren gik efter, at samtlige seks unge i forening skal dømmes for røveri og vold af særlig farlig karakter, da de alle var klar over, hvad der skulle ske.

Anklageren mener desuden, at to tiltalte skal dømmes for at have videresendt videooptagelserne, som hun mener kan betegnes som ’happy slapping’, hvilket er, når en voldelig episode filmes for underholdningsværdien, hvilket er en skærpende omstændighed.

Derfor mener anklageren, at strafferammen skal ligge fra seks til ti måneder ubetinget fængsel til de seks tiltalte.

Forsvarene var alle uenige i, at der skulle dømmes i forening. De mente, at de fire unge, der var aktive under volden, skulle dømmes for almindelig vold.

De seks forsvarsadvokater mente heller ikke, at retten kunne ligge til grund, at der var tale om røveri, da den forurettede skyldte 300 kroner til den 20-årige tiltalte.

Dommerne vil fredag klokken 11 tage stilling til dommen.