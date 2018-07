Unge kastede sten mod politibil

Politiet leder efter to mænd, der kastede sten mod en politibil

Østjyllands Politi efterlyser lørdag to ukendte gerningsmænd, efter der blev kastet sten mod en af deres patruljevogne i Aarhus, da et hold betjente kom kørende ad Herredsvej fredag aften.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Ingen af betjentene blev ramt under episoden, men venstre baglygte på bilen blev smadret.

Efter at have kastet sten mod politiet, flygtede de to mænd fra stedet på scooter eller motorcykel - angiveligt ad Herredsvej.

Efterlyser gerningsmænd

Den ene gerningsmand beskrives som en en yngre mand på cirka 20 år med arabisk udseende. Han er omkring 180 centimeter høj og er normal eller spinkel af bygning. Han har kort hår i siderne og har ikke skæg.

Han var iført en sort kasket samt T-shirt og shorts under episoden.

Politiet har ikke noget signalement af den anden gerningsmand.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Østjyllands Politi.