Unge mænd får 12 års fængsel for dødeligt overfald

To mænd i 20'erne er i Vestre Landsret begge blevet idømt 12 års fængsel for et drab begået i Haverslev i Himmerland i september 2018.

Det oplyser landsretten.

Dommen er en stadfæstelse af byrettens dom.

Offeret var en 35-årig mand. Han blev stukket med en kniv i brystet under et voldeligt sammenstød ved en tankstation i Haverslev.

Efterfølgende blev han fundet svært såret i Industriparken i samme by. Kort tid efter kunne en læge erklære ham død.

De to dømte - Kion Hjaltalin Bertelsen og Mohammad Omar Rayeq - har under sagen nægtet sig skyldige. Da Retten i Aalborg sidste efterår idømte dem begge 12 års fængsel for drab, valgte de at anke dommen.

De ville frifindes. Sådan gik det dog ikke.

Foruden fængsel udvises Rayeq af Danmark, da han er afghansk statsborger.

Mændene blev efterlyst af politiet efter drabet i Haverslev. Få dage senere meldte de sig selv på politistationerne i henholdsvis Randers og Aalborg.

I forbindelse med anholdelsen og varetægtsfængslingen kom det frem, at de havde tilknytning til rockergruppen Satudarah.