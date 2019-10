Unge mænd forsøgte at røve tankstation

To unge mænd er blevet anholdt efter, at de forsøgte at røve en tankstation i København. Få minutter efter blev de anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

To unge mænd er natten til fredag blevet anholdt få minutter efter, at de havde forsøgt at true personalet på en Circle K-tankstation i København til at udlevere kontanter.

Det oplyser vagtchef Kristian Rohdin fra Københavns Politi til Ritzau.

- Med god hjælp fra vidner, som peger os i den rigtige retning, anholder vi ni minutter senere de to mænd, som ligger og trykker sig i et åbent område nær tankstationen, der ligger på Sydhavns Plads, siger vagtchefen.

Efter røveri kl. 0117 mod tankstation i Sydhavnen under anvendelse af knive undløb to personer. Intet udbytte og ingen tilskadekomst. Kl. 0126 kunne en hundepatrulje anholde to mænd på 20 og 22 år i et nærliggende område. Begge fremstilles til formiddag #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 4, 2019

Ifølge politiet fik de unge mænd dog intet med fra røveriet, og ingen kom fysisk til skade ved den kriminelle gerning.

Den ældste af de to har fødselsdag fredag, men kan nu se frem til at blive fremstillet i dommervagten, hvor han sammen med sin makker vil blive sigtet for forsøg på røveri.