Unge mænd gennemtæskede nøgen dreng

En 16-årig dreng blev mishandlet og ydmyget foran en sportshal i maj. De to tiltalte erkender, at de stod bag

En sag om et ydmygende overfald foran Fjelstrup Hallen i Fjelstrup nord for Haderslev er lige nu for retten i Sønderborg.

Her er en gruppe på tre unge mænd og to piger på henholdsvis 15 år og 16 år tiltalt for at stå bag et groft overfald på en 16-årig dreng natten til 19. maj.

Ifølge tiltalen blev offeret først tvunget til at tage tøjet af, inden han blev slået, sparket og trampet flere gange i hovedet, mens gerningsmændene filmede overfaldet.

Det hele sluttede af med, at drengen blev truet med at blive halshugget, hvis han fortalte nogen om episoden.

Det skriver Jydske Vestkysten.

En 21-årig mand har erkendt det faktiske forhold i forbindelse med overfaldet, men nægter at fortælle, hvem der også deltog i overfaldet. To andre mænd har også erkendt, at de var medskyldige.

De to unge piger nægter sig skyldige, men fortæller, at de tog amfetamin inden overfaldet ligesom de øvrige tiltalte.

Retssagen fortsætter fredag og i næste uge.