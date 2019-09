Unge mænd kom 21-årig kvinde til undsætning: Nu efterlyses de af politiet

En 21-årig kvinde har fortalt politiet, at hun tidligt lørdag morgen blev blufærdighedskrænket af mellem fire og syv personer i centrum af Aalborg.

Nordjyllands Politi søger nu efter vidner, oplyser de i en pressemeddelelse.

Krænkelsen fandt sted på Boulevarden fra Nytorv mod Banegården. Her befølte mændene kvinden og fremsatte ukvemsord mod hende.

Efterforsker sagen

Nordjyllands Politi har siden da efterforsket sagen. Det oplyser, at man har en formodning om identiteten på de formodede gerningsmænd. Derudover sætter efterforskningen de pågældende personer i forbindelse med en voldsepisode i Aalborg samme nat.

Efterforskningen har også ført til oplysninger om, at der i forbindelse med krænkelsen var nogle yngre mænd, som kom kvinden til undsætning.

- Og dem vil vi gerne tale med, fordi de unge mænd som vidner kan bidrage til at belyse hændelsesforløbet, siger politiets efterforskningsleder, politikommissær Martin Rolighed.

Kvinden kan ikke beskrive de unge mænd, som kom til hendes hjælp, nærmere. Politikommissær Martin Rolighed opfordrer dem til at henvende sig ved at ringe på telefon 114.



Politiet opfordrer også alle andre, der måtte have set eller hørt noget i forbindelse med sagen, om at kontakte dem via 114.



Da der er tale om en igangværende efterforskning, har politiet ingen yderligere oplysninger i sagen.