Unge mænd på fyrværkerirov: Brød ind i container på ø

Tre yngre mænd fra Aarhus troede søndag, at de havde lavet et smart kup. Under et besøg på sydfynske Tåsinge spottede de en container med fyrværkeri ved et lokalt supermarked og brød ind i den.

Ifølge Fyens.dk fik banden fyrværkeri for 50.000 kroner med sig i bilen, men de nåede ikke længere end til Svendborgsundbroen, hvor en patrulje fik dem stoppet.

Et vidne havde nemlig kontaktet politiet, der nu vil afhøre de tre, før det afgøres, hvad der skal ske videre i sagen.